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﻿馬場浮世繪——澳洲禁港令擬局部撤銷

2019-03-08 列印
  澳洲農業及水資源署自二○一七年十月起，拒絕馬匹直接從香港運往澳洲後，禁令至今已持續逾十六個月。但近日當地有消息指，澳洲政府已同意一個臨時方案，將容許以澳洲為基地的馬匹，以及以海外為基地而有意經香港前往澳洲參賽的馬匹，可在港出賽後直接進入澳洲。若然消息屬實，則或有澳洲賽駒會來港參加今年十二月的香港國際賽，甚至乎角逐下月二十八日「冠軍賽馬日」中的三場一級賽。然而以香港為基地的馬匹何時方獲解禁，可直接從港入境澳洲，則仍待澳洲農業及水資源署的評估工作完成，才有分曉。

馬場浮世繪
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