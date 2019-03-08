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﻿馬場浮世繪——馬會殷利殊購入兩雄馬

2019-03-08 列印
  馬會日前在殷利殊墨爾本精選拍賣會上，以合共約二百九十九萬六千港元，購入兩匹雄駒。父系為I Am Invincible、母系為Invested Capital身價較高，約為一百九十六萬港元；另一駒出自父系「白金礦」，其母是Exceedingly Royal。

馬場浮世繪
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