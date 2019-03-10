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﻿頭號目標——駿皇綵再嘗勝果

2019-03-10 列印
　　第十場三班一二○○米。「駿皇綵」不復當年勇是不爭事實，不過最近在二班逢跑千二米，無論是沙田或谷草，表現其實都不差。其中162場次初戴眼罩跑谷草千二米，在慢步速之下沿途留後且走不利的三疊，直路上衝勢雖稍不及最近贏一班賽的「有理共想」，但走勢不遜「激賞」、「好吉利」等二班惡馬，反映現時在三班若跑此程，應有足夠實力取勝。

　　前仗「駿皇綵」評分減至落班邊緣的81分，突然出戰較合腳法的草地千二米且配巫顯東，似乎有心一試，最後在慢步速之下後追不及負個多身位，論最後八百米段速不遜今季當銳的「精算閃擊」，已試準現時跑沙田千二米也合發揮。

今仗「駿皇綵」終於落到三班，即回師此程之餘，更配黃俊多減七分，出擊決心路人皆見，只要直路能及早移出望空，估計非一般三班對手能擋，有力再嘗勝果。

仲達
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