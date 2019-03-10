﻿勝在有方——團圓豐收換人再敲

「團圓豐收」上季尾加上綁脷帶後，只有幾場形勢失利才落第，整體演出遠比來港初期穩定。上季於五班以佳速贏田草千二，證明此場地亦合跑。今季初憑級數贏谷草一千後，回到四班走二疊仍能打疊入位，確認轉馬房後養得好。其後兩戰劣勢下大敗，剛戰回到田草千四，切入後以中等偏慢步速領放，能力拒同樣守好位之「翡翠綠」和「金剛石」，而拋離之前一再均速跑得好之實力指標「瀟灑王子」，爆大冷殊非僥倖。結合母線有長力，本身外地一戰能勝千三，未適應水土時已一再於中距離跑近，可能現時此程才最好。今隔八日再出，對手減弱，仍可切入賺形勢，華將也易發揮之馬換上吳嘉晉，十倍左右可再敲。



「狀元才」曾在三班千四狂勝，正是在田草C+3跑道抽得一檔，大幅加分後再出跑黏地也差點再贏，久別重返此場地會有新鮮感刺激，冷也可博W。「你知我意」血統有長力，轉馬房後可能以均速跑中距離才好，轉場用牌仔賺形勢後也有冷機。



方駿暉