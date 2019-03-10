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﻿翠絲過兩關——老友記穩入前列

2019-03-10 列印
　　第五場退出了「帆哥兒」及「美麗天驕」後，有點群龍無首的感覺，隔夜見熱門落在「霸勝」及「萬事叻」身上，兩駒都難言穩健。博冷不妨試試「夢幻人生」，早前試閘交出不俗速度，上回初出跑直路賽亦一如預期在前跟放，只是全程走外欄蝕不利地，結果輸三乘，演出並不太差。反正今回必有分頭，成冷可以一敲。

　　蘇兆輝今次客串期的泥戰成績特佳，自踏入一九年起，八度出戰泥地千二米取得四冠兩亞，入圍率高達七成五。「老友記」雖已七歲，不過早前人馬兩度拼入亞軍，證明戰鬥力猶在。今次適逢同程拆開兩組，對手分散之下，計實力可穩入前列。

珊翠絲
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