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﻿伊仁絮語——廣才見水變身

2019-03-10 列印
　　第四場「喜佳龍」在港出賽三次，一再交出悅目走勢，首回合能逼近明星馬「弛曜風」而只輸兩乘許，經已嶄露頭角。翌仗增程跑千四，轉彎走大外疊仍與「天意」及「長長友」鬥得接近，並能衝贏演出準繩的「龍騰摘星」，已知質素可站穩四班。上仗的跑道模式不利追，能於劣勢下收復不少失地，性能已進一步試準。今仗改配田泰安兼排二檔起步，早段可留守較前位置，預期形勢由劣轉佳，應是時候見真章。

　　第十一場「廣才」前仗轉倉初出，跑田草千六負於「白鷺飛翔」及「佳知武仕」得季軍，走勢已甚不俗。本身來港前曾跑一五一五米大勝十五個身位，該役正是在軟地角逐！若果今日臨場有雨，說不定可突然變身。

Ian
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