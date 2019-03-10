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﻿重點出擊——狀元才值得睇好

2019-03-10 列印
　　「均速轉後追，多數唔會衰」、「群駒密攏，不能作準」。上述金句出自評馬界殿堂級方Sir，前輩最為經典一幕，莫過於在公仔箱大聲疾呼「紅海灣」。的而且確，方Sir為人真誠，小弟曾在飯敘跟他對話，沒有任何架子，與電視機前別無兩樣。說到「紅海灣」僅負得第五的一仗，頭馬正是今仗推介馬「狀元才」！

　　不知是「狀元才」容易厭戰，還是性格上有缺陷，演出總是反反覆覆，亦有可能是角逐谷草，經常受制於不利形勢。此駒在季初階段轉至方廄及初落四班，按理評分應屆支持點，但該仗頭馬「威武再現」，其後升上三班跑田草千四，蝕盡步速亦只負於再出連捷的「繽紛遊戲」，而第三的「團圓豐收」則在上周六爆出巨冷W，可想而知「狀元才」的第四絕不失禮。狀態已備的「狀元才」今排靚檔起步，過終點一刻方Sir應改為「狀元才」振臂歡呼。

安西教練
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