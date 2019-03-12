  • 2019年3月12日 星期二
  • 17º
  • 87%
熱門： 埃航空難吐露港公路女教師墮斃呂慧儀菲傭

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——精彩鬥士大敗即退役

2019-03-12 列印
　　「精彩鬥士」在香港退役後，轉往澳洲延續競賽生涯，成績比起在港時更好，已先後贏出三場一級賽和一場二級賽。不過因已年屆八歲，而且自於去年中遠征英國後，返回澳洲的表現明顯不復以往，及至上周六在費明頓馬場角逐新市場讓賽打衞冕戰，更加跑尾二大敗而回，兼且賽後發現腳部不良於行。故此，練馬師希斯表示將為「精彩鬥士」申請退役，並將運往位於墨爾本機場附近的著名Living Legends牧場，享受退下火線的優哉遊哉。屆時，「精彩鬥士」會跟「精英大師」和「好爸爸」等前香港馬王一起。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd