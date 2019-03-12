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馬場浮世繪——賈西迪澳洲撞車險喪命

2019-03-12 列印
　　潘頓的外父賈西迪，上周六在澳洲悉尼西北部駕車時遇上車禍，與一輛入錯行車線的對頭車相撞後，這位前殿堂級騎師須即時送院治療，幸好經過搶救，腦部曾出血的賈西迪已無生命危險，目前情況穩定。賈西迪向當地傳媒表示，一度以為自己劫數難逃，如今只受了傷算萬幸。

馬場浮世繪
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