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馬場浮世繪——快活谷派對迎打吡盛事

2019-03-12 列印
　　周日沙田馬場上演香港打吡大賽，明夜谷戰的Happy Wednesday派對亦會以「快活谷打吡前奏夜」為主題，讓馬迷率先感受一下大戰一觸即發的緊張氣氛。入場人士除可參加遊戲，以及盡享飲品美食與搖滾音樂，更有機會贏取雙人來回成都機票。

馬場浮世繪
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