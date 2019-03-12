﻿輝灑自如——僧多粥少 競價刺激

三月份的香港國際馬匹拍賣會將在周五舉行，三十一匹拍賣馬在剛周六早上，已在沙田馬場試跑，雖然是在雨中出試，但從中可非常清晰地看到，便是來自南半球的一批馬，進度肯定較好。固然在實際年齡上，南半球馬是大了半歲（南半球馬八月份轉歲、北半球則是一月份），但今次的對比卻十分明顯。



從過去兩年的成交價屢創高峰，加上今年部份拍賣馬的身價非常高昂，可期今年的成交也會暢旺。至於是否再有過千萬的成交，就要視乎臨場氣氛。然而平均價及中位價，我看不會比往年低。



香港國際馬匹拍賣會的馬匹數量，雖然遠少於全球各地的任何一個馬匹拍賣會，但正因僧多粥少，反而更加容易刺激起馬主們的競投意欲，所以競價過程每多刺激。



朱鎮輝