  • 2019年3月12日 星期二
  • 17º
  • 87%
熱門： 埃航空難吐露港公路女教師墮斃呂慧儀菲傭

日報新聞 > 馬經

﻿輝灑自如——僧多粥少 競價刺激

2019-03-12 列印
　　三月份的香港國際馬匹拍賣會將在周五舉行，三十一匹拍賣馬在剛周六早上，已在沙田馬場試跑，雖然是在雨中出試，但從中可非常清晰地看到，便是來自南半球的一批馬，進度肯定較好。固然在實際年齡上，南半球馬是大了半歲（南半球馬八月份轉歲、北半球則是一月份），但今次的對比卻十分明顯。

　　從過去兩年的成交價屢創高峰，加上今年部份拍賣馬的身價非常高昂，可期今年的成交也會暢旺。至於是否再有過千萬的成交，就要視乎臨場氣氛。然而平均價及中位價，我看不會比往年低。

　　香港國際馬匹拍賣會的馬匹數量，雖然遠少於全球各地的任何一個馬匹拍賣會，但正因僧多粥少，反而更加容易刺激起馬主們的競投意欲，所以競價過程每多刺激。

朱鎮輝
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd