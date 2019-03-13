﻿賽日頭條——沈拿施勝利摩法

十月尾一次晨課，沈拿踏單車時發生意外受傷，須缺陣兩個月而令成績落後，惟其堅毅不屈，上周三騎「兵貴神速」喜傳捷報。今夜他獲大摩支持供騎四駒，必定把握機會添戰功。



上季至今，大摩與沈拿合作十五次未入三甲，今次練者突然委以重任，四駒配沈拿。第一場「易勝相吸」與第四場「天外天」上仗分獲三、四名，須知摩廄馬季內凡在谷中跑入前四名後，翌仗續戰同程的上名率達五成之高！則這次大摩重用沈拿，當非為試身手，而是決心並肩謀功。



「易勝相吸」改投摩廄後共六戰，上仗甫落五班即獲第三，今晚因史卓豐停賽而換沈拿，競爭力絲毫無損，有望爭取更好成績。「天外天」同樣是季內才由大摩接手，轉倉後曾三戰，上仗跑谷草一哩得第四，鞍上人正是沈拿。該役亮點是亞軍「肥仔威威」於上周三再獲第三，以「天外天」上次僅負半個馬位計，今仗入前列呼聲高。



至於沈拿另為何良操刀第五場「駿協精英」，人馬曾奪冠季各一，乃合拍夥伴。



文傑評語



「天外天」上場直路走勢搶眼，今續配沈拿跑同程，本屬機會份子，但騎者向為冷殺手，查他上季至今的頭馬，最熱的「亮先生」亦有五點二倍，前駒若太熱有戒心。反而「易勝相吸」剛上力，今仗對手差且前領馬不多，憑本身速度有望上名。







亨利評語



沈拿今晚效力摩廄四駒，表面睇「天外天」及「易勝相吸」近績優異，論馬較具贏面，但雙雙由從化返港未幾，現況難以掌握。反而「錶之銳」與「勝利歡星」埋門均見沈拿摸實，而且同在草地試跑，備戰動態夠積極，冷門不妨吼實。



馬場脈搏