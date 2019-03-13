﻿勝在有方——盈華盛甲賽績優秀

「盈華盛甲」上季能在田草千二以終極時速22秒36，克服慢步速劣勢而衝過季內一再在三班上名之「友瑩囍」，當時已交出四班中上級水準。今季於強組得三、四名後，對上三仗轉到谷草打疊三仗上名，演出轉穩。前仗谷草一千能以快末段22秒52彈離其後跑入一、二名之「威先生」和「阿凡達」，屬「單打獨鬥，賽績優季」之亞軍。剛戰增程僅輸給再出成功連捷之「華美公主」，卻可氣走最近能包Q之「富萬家」和「理想回報」，亦屬強組亞軍。今隔四星期才再出，近千一磅之大馬體重保持，季內未交代之馬再次縮程，遇對手比上仗減弱，走二疊居中可在直路憑較高級數衝入前兩名。



「雲淡風輕」最近戴鼻箍試谷草和泥地大閘走勢比前有進，腳法純熟已上力，但出賽卻未有戴此配備，只作副選。



方駿暉