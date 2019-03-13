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﻿翠絲過兩關——歡樂小子谷戰強

2019-03-13 列印
　　第三場「衝亞」幕後精心部署一出即拼，奈何首仗排十一檔，為了搶前而耗力，最終只得第四。上回一心希望補中，誰不知再次受老天爺戲弄，又抽到十一檔，落第只能怨句時不與我。今次則有運得多，抽到二檔，同場有能力爭勝的馬匹其實不多，再配黃俊減磅輕上加輕，有望一放到底。

　　「歡樂小子」本身在港三勝，當中兩場是谷草一哩，由於「跳影」關係而不能出戰谷草夜賽，唯有苦等每季一次的谷草日賽，想出頭的機會少之又少。今次終於等到馬會開綠燈可跑夜賽，因此必會搏盡。以季內264場次的水準計，此組馬實難與牠匹敵，希望陣上發揮一切順利，為馬主贏得久違的頭馬。

珊翠絲
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