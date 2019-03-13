﻿伊仁絮語——李寶利手握重兵

第五場「榮冠大道」今季因傷而較遲復出，但過去兩個月共四度上陣，走勢亦愈見接近。上季牠曾贏谷草千八，一哩也曾跑近，季內經幾仗熱身後，其狀態已逐步回復水準，現評分僅比勝時高一分，本身居四班有微利，今仗繼續由贏馬拍檔李寶利執韁，賠率應頗有分頭，可作冷膽。



第六場「英之星」近兩仗均跑得接近，看來距離勝門應不遠。這匹「馬勁飛」子嗣於澳洲曾在費明頓勝出一千米三級賽，惟踏入三歲後進度徘徊，因而轉售來港。前仗牠初跑谷草，早段落後頗多，末段卻收復不少失地而得季軍；上仗因漏閘而影響爭勝，但終點前衝刺強勁，結果亦第四。今仗如能把握起步，可望對熱門「好得威」構成威脅。



Ian