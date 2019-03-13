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﻿重點出擊——明月光重開勝門

2019-03-13 列印
　　列陣第五場跑四班一六五○米的「明月光」，甚具廄侶「萬利高」影子，彼此實力皆是三班不足，四班有餘，巧合地兩駒跑谷草一六五○米同為首本路程，而且經得起頻密出賽，蘇保羅手法亦明刀明槍，上季尾「明月光」在總場次637遇到有利形勢即能征服三班，之後更在盲門田草千八米與二班惡馬「將才」鬥得接近，本身評分一度攀升至六十七分歷史新高。

　　今季「明月光」從高位起步，出賽六次之後，如今又能回降四班上陣，看牠近兩仗走勢明顯復甦，預期今仗甚具贏面。先睇前仗總場次347，雖然早段受惠偏快步速，但與牠走位相若的「雪戰神駒」接戰能上名，而「明月光」沿欄走相對偏慢路段，卻比前駒先過終點，同場還有「合拍威龍」再出贏馬，可見賽事水準不俗。至於上仗再戰谷草一哩，遇上當日場地大利前領，本身尾二入直路仍追回大片失地，勇況可見一斑。今次「明月光」乃季內首度配洋將，郭能更是贏馬配搭，憑藉班利與勇態，料可再入凱旋門。

安西教練
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