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﻿馬場浮世繪——陳嘉熙昨入場觀摩取經

2019-03-14 列印
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　　見習生陳嘉熙早前開始跟隨羅富全學藝，並於本月三十一日可以出賽，而昨晚他便率先入場觀摩，見證一眾華洋前輩陣上比併，從中取經。至於羅富全亦全程在旁用心教導，相信熙仔將獲益良多。

馬場浮世繪
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