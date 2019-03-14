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﻿馬場浮世繪——小巫父母入場失望而回

2019-03-14 列印
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　　巫顯東僅欠一場頭馬便升格大師傅，昨晚其父母也有入場打氣，在校長陳念慈陪同下，希望見證愛兒的大日子，可惜小巫兩匹座騎「紅海威」及「極速王」都無功而回，畢業要再等等了！

馬場浮世繪
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