﻿精算齊同開齋兼捧盃

昨晚谷戰唯一錦標是怡和盃，結果由何澤堯策騎呂廄「精算齊同」奪得。至於告東尼和羅富全都梅開二度，前者贏「牛精大哥」及「好得威」，後者則勝出「衝亞」及「載譽歸來」。而郭能與蔡明紹在騎師王同得二十二分，但郭能多兩席殿軍，因此封王。



上仗在莫雷拉胯下熱門落敗的「精算齊同」，昨晚回配與呂廄合作成績出色的何澤堯，結果成功開齋兼捧怡和盃，馬主龐維寧指出：「『精算齊同』上仗敗於形勢不利，吸取經驗之後，今次再戰谷草一哩發揮良好，尤其何澤堯非常有耐性，轉彎時留以有待，沒有過早發力。不過，此駒的質素不算很高，但田草千四及谷草一哩都合腳法。」



告東尼和羅富全昨晚都起孖，前者憑「牛精大哥」及「好得威」報捷。「牛精大哥」馬主王永強高興地說：「我已有兩年多未拉過頭馬，今場勝仗令我十分開心。告東尼認為『牛精大哥』在田草放頭難埋尾，所以轉戰短直路的谷草，結果試出彩虹，牠之前曾經弄傷頭和腳，但目前已經無恙。」



而為「好得威」建功的田泰安說：「雖然今次賽事的場地對前領馬不利，但這卻是『好得威』的唯一最佳跑法，所以起步後我仍大力催策，全力爭取前領位置，果然馬兒愈走愈順，即使直路受到挑戰，仍能率先衝過終點，表現較前再進一步。」



告東尼羅富全起孖



至於羅富全憑「衝亞」及「載譽歸來」梅開二度，前駒今仗在黃俊胯下開齋，而騎者季內頭馬已累積至三十場。羅富全接受訪問時說：「我對『衝亞』有寄望，但最近兩仗都排劣檔，影響了表現，今次排二檔可算形勢轉佳，而由於牠身形較細，配黃俊減磅也有幫助，暫時我會讓其繼續角逐谷草賽事。」



另一方面，昨晚成為騎師王的郭能憑「大聚會」贏馬，馬主王經緯透露：「『大聚會』早前曾有腹絞痛，但是已經痊瘉，雖然今場爆冷取勝，但其實我不感意外，因為牠的評分下調甚多，跑四班賽佔優。不過，騎者郭能令座騎克服劣檔，找到內欄上前，演出亦值得讚許。」



至於與郭能在騎師王同得二十二分的蔡明紹，則憑「狂舞派」贏馬，也是容天鵬今季谷草首W，練者表示：「『狂舞派』之前試谷閘曾經有好走勢，所以初出跑谷草已有表現，上仗則敗於際遇欠佳，實在其血統亦顯示窄場合發揮，因此一再安排牠渡江作戰，日後可以增程發展。」



記者：文傑、亨利