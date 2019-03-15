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﻿馬場浮世繪——應家柏排位抽籤後拆局

2019-03-15 列印
■馬會主席周永健（右二）、行政總裁應家柏（右一）偕贊助商代表主持打吡排位抽籤。
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　　馬會行政總裁應家柏表示，今屆打吡乃近年最具「深度」的一屆，因參賽馬的整體實力良好之餘，全部都是質新馬，隨時會演出進步表現令戰況更加有趣。比較之下，應家柏說蔡廄「夏威夷」雖然排十四檔，卻可促使牠一心留前鬥後，依然值得重視。另外他覺得「達龍駒」以千八至二千米最正宗，同屬羅廄的「添滿意」亦應最合跑二千米，兩均具爭勝機會。至於另一匹羅廄馬「妙算達人」經常被輕視，卻一再證明具良好作戰能力，是今屆打吡的奇兵一路。

馬場浮世繪
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