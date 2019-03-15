  • 2019年3月15日 星期五
  • 18º
  • 80%
熱門： 消委會交通補貼煥然懿居獨行賊呂慧儀

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——告東尼滿意兩駒排檔

2019-03-15 列印
■告東尼與「嘉應之星」馬主出席抽籤儀式，抽得二檔大表滿意。
Previous Next

　　今屆打吡，告東尼以「嘉應之星」和「喜蓮騏星」兩駒攻堅。昨日出席排位抽籤時，告東尼說自「嘉應之星」出道以來，狀態循序漸進，周日將以最佳狀態出戰。至於今仗加配羊毛面箍，告東尼相信亦有助馬兒發揮︰至於「喜蓮騏星」雖抽十三檔，告東尼則認為馬兒在以往賽事中已證明如早段留後，將可在末段交出強橫加速力，排檔影響不大。但兩駒相比，告東尼始終認為「嘉應之星」的機會稍好：「馬兒正處最佳狀態，排第二檔最理想不過，唯一顧慮只是二千米途程或未盡合，且看牠表現如何。然而，據上手練馬師包義定說，牠的耐力應足以應付今仗路程。」

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd