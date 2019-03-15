﻿打吡戰師徒對決

今季四歲馬經典賽事系列的尾關「香港打吡大賽2019」，將於周日在沙田馬場舉行。馬會昨晨在沙田馬場的馬匹亮相圈，偕贊助商舉行排位抽籤儀式。馬會高層、贊助商代表，以及各匹參戰馬的騎練和馬主均有出席。今屆打吡最受關注的兩匹高分馬經抽籤後，結果蔡廄「夏威夷」抽十四檔，羅廄「達龍駒」則抽八檔。



「夏威夷」今季五戰四戰，現評一○八分在周日打吡掛頭牌，機會備受看好。惟馬會日前公布，「夏威夷」於上周日曾左前腿不良於行，之後一直只能慢操，及至昨晨才再快跳。幸而課罷蔡約翰告知董事小組滿意操練，馬會獸醫檢查後亦指馬兒並無不妥。至於周日能否上陣，則有待馬會明日再作檢驗。



假設一切無礙，蔡約翰對於「夏威夷」抽十四檔起步就有如此看法︰「這檔位看來較差，但總要視乎臨陣形勢，我們會更深入研究。但賽績上，『夏威夷』已曾展示出跑法有彈性，這將有助牠克服劣檔，如常交出好表現。」



蔡約翰曾先後憑「陽明飛飛」、「戰利品」和「平海福星」三奪打吡，他表示今屆麾下三駒當中，以「夏威夷」最具冠軍相，因為近績最好兼評分較高，已力足在最高級別的賽事爭勝。至於其餘兩駒，蔡約翰表示「傑彩繽紛」有長力兼進步中，希望在莫雅胯下也可取得佳績；另指「邊個邊個」實力雖似不及，但目前狀態良好，也將全力以赴。蔡約翰認為自己今仗要捧盃的最強勁敵，則是羅廄「妙算達人」。



那邊廂，首度派馬出戰打吡的羅富全有三駒問鼎，練者分析機會時說︰「牠們屆時都將以良好狀態迎戰，『妙算達人』雖排十一檔，但依然會採用主動跑法，起步後先擺在前列，如果東廄的『嘉應之星』起步未能搶出，牠便會嘗試獨自領放；反而『添滿意』因應排十二檔，可能會採用留前鬥後戰略。『達龍駒』的跑法較機動，會因應臨場形勢取位。牠曾贏田草二千米，排在八檔亦較兩匹廄侶理想，機會應稍秤先。而因『達龍駒』有變化場地的賽績根據，倘若到時場地因天雨而起變化，將進一步有利牠發揮。」



特約記者︰文傑