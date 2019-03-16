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﻿馬場浮世繪——明日入場可獲打吡Cap帽

2019-03-16 列印
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  四歲馬經典賽事系列壓軸戰的寶馬香港打吡大賽，將於明日在沙田馬場隆重舉行，國際巨星「打吡大使」甄子丹將親臨沙田馬場，為一眾參賽馬匹打氣，見證打吡盟主誕生，並將出席頒獎禮頒發紀念品。

  明日每位入場人士，均可獲紀念Cap帽一頂，而場內亦設有多項特備活動，包括2019年打吡主題精品及多款打吡特色美食，讓馬迷選購。

馬場浮世繪
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