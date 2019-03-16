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﻿馬場浮世繪——任我行久休復出純跑質

2019-03-16 列印
  苗禮德過往引入過多匹南非佳駟，且均能夠交出成績，例如「星洲司令」和「創世紀」等，馬房旗下今季南非自購馬「任我行」明日首度登場列陣尾場三班千四米，苗禮德表示馬兒血統良好，父系為前女皇盃冠軍「星運來」，本身來港前出賽不多，但曾在級際賽上名，證明有質素。抵港後，馬兒操練進展理想，但畢竟已沒有出賽一段時間，而且跑千四米亦稍嫌短，故苗禮德指今仗是憑質出賽，如果能拼得接近，他已感到滿意。

馬場浮世繪
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