﻿勝在有方——紫雲星有力出冷

「紫雲星」表面看田草千二的賽績遠不及泥地，但上季尾於四班僅勝泥地後，上到三班於此程抽大外檔，早段力騎切入後放得頗快，頭兩段快達46秒09，且當日A跑道不利內疊前置，也差點入三甲，僅被形勢相對有利之「有理共想」、「勇闖者」和「力奇先鋒」趕過而僅負半身位得殿軍，卻可氣走其後得兩W之「必得勝」，當時已交出三班中上級水準。經一輪回氣後除眼罩也可以佳速得三、四名，確認此程威力不比泥地差。最近回到三班走勢尚好，久別重返此場地會有新鮮感刺激，最重要是此組對手甚弱，如起步順利領放，能沿欄賺步速和鴛鴦地形勢，在此有力出冷。



「路路通」大前仗於谷草一哩段段快跟下能入位，證明夠班，剛戰於不利之外疊蝕得太多，追勢卻不差。稍休後次仗重返贏馬路程，應是配合馬房攻勢而來。「特醒」早前戴眼罩試閘走勢不差，外地正是戴此配備由蟲變龍，可跟廄侶「聰明導彈」分頭出擊。



方駿暉