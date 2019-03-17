﻿勝在有方——紫雲星有力出冷

「路路通」大前仗於谷草一哩段段快跟下能入位，證明夠班，剛戰於不利之外疊蝕得太多，追勢卻不差。稍休後次仗重返贏馬路程，應是配合馬房攻勢而來。「特醒」早前戴眼罩試閘走勢不差，外地正是戴此配備由蟲變龍，可跟廄侶「聰明導彈」分頭出擊。
方駿暉
紐西蘭一向予人寧靜、安全的印象，但當地時間昨午基督城發生血腥恐襲事件，一批激進白人持槍闖入兩間清真寺亂槍掃射，最少造成四十九人死亡，另二十多人重傷。冷血槍手以隨身攝錄機拍下行兇畫面，濫殺無辜全程網上播...
2019-03-16
五十七之齡卻自稱「平凡台灣女孩」的港區台籍全國政協委員凌友詩，在政協大會發言，揚言支持兩岸統一，引起爭議。台灣內政部昨天表示，凌友詩擔任中共全國委員會委員，違反了台灣條例不得擔任中共黨政軍職務規定，裁處新台幣五十萬元罰款。 港區台籍全國政協委員凌友詩日前發表演說，揚言支持兩岸統一。惟台港網絡流傳她持有美國綠卡，她接受《星島日報》訪問時極力否認。而台灣內政部昨天表示，凌友詩擔任中共「中國人民政治協商會議」第十三屆全國委員會委員，已違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第三十三條第二項不得擔任中共黨政軍職務規定，依該法第九十條第三款規定，裁處新台幣五十萬元罰款。 台灣內政部表示，依...
2019-03-16
英國國會下議院周四大比數通過向歐盟提出把英國原定於本月二十九日的脫歐日期，押後至六月底。這項要求必須得到歐盟二十七個成員國一致同意，方可落實。歐盟領袖則認為，英國要起碼延遲脫歐一年，以尋找方法打破僵局。 英國國會下議院周四以四百一十三票對二百零二票，押後脫歐日期最少三個月至六月底。歐盟各國領袖定於本月二十一和二十二日在布魯塞爾舉行高峰會議。預料文翠珊到時會出席及正式提出延遲脫歐的要求。歐盟委員會表示，歐盟會考慮任何要求，但需要仔細分析英方提出的理據及延遲多久。歐盟一名高層官員透露，圖斯克認為，英國需要延遲脫歐最少一年，甚至要延遲一段更長時間，藉以在國內建立共識。 文翠珊準備...
2019-03-16
由宏安地產及旭輝控股合作發展的油塘曦臺，日前公佈首批66伙價單，包括兩房及三房戶，計算最高13%折扣後，折實768.8萬入場，即日開放示範單位及收票，最快下周開售。 宏安地產行政總裁黃耀雄指出，曦臺首...
2019-03-16
人大閉幕，總理李克強於記者會上發出穩定信號，揚言今年要更大規模減稅降費，不會讓內地經濟增速滑出合理區間。中港股市昨日借勢炒上，滬指收復3000關，恒指亦重越29000關，收報29012，升160點。大...
2019-03-16
以退為進的施丹回歸皇家馬德里執教即獨攬大權，進行遲來的變革。據指他已為銀河艦隊制定今夏擴軍大計之餘，還指今季餘下賽事重用被前帥冷落的馬高阿辛斯奧、艾斯高及馬些路，這三名親兵今晚西甲勢聯手領軍主場大勝弱旅切爾達，替恩人打響變革第一炮，讓球主客和讓兩球「主勝」無問題。（Now632台今晚11:15直播） 去夏因改革方針與主席佩雷斯意見不合一拍兩散的施丹，周一正式二度入主皇馬即揚言銀河艦隊需要改變：「當我離開班拿貝時，球隊已需要改革，如今要做改變的地方有很多，要逐步進行。」 歐聯功臣自發加操 施丹回歸首個改變，據指將會重新以一起完成歐聯三連霸的功臣為球隊骨幹，務求重拾昔日...
2019-03-16
潮牌Select Shop Twist於3月20日（三）起推出網店限定優惠，多款精選潮袋會以低至三折發售，各位揀好心水貨，就要準時登入網站，皆因數量有限，先購先得。 今次推出的優惠以手袋為主，...
2019-03-16
日前播完的劇集《荷里活有個大老千》反應好好，帶挈主角「砵仔糕」(丁小雨)、王晶女兒王子涵成功彈出。29歲的紅人王子涵(Ada)被人屈「靠父蔭」上位，幸前輩鄭則仕開口力撐，話係「我要捧世侄女」。而Ada...
2019-03-16
隨着波音737 Max全面停飛，這款飛機發生兩次空難的成因，惹起極大關注，現時所有線索都指向飛機整體的設計。 波音737投入市場已經五十年，早自二○○六年，波音已經開始討論使用波音787的簡潔設計來取代現有的737機型。不過，事情的轉折點在二○一○年，波音的死對頭法國的空中巴士，設計出新型的空中巴士A320neo，並計劃在二○一六年投入服務。A320neo的賣點是相當慳油，燃油是航空運輸的主要成本，如果波音不在這方面趕上，將會被空巴擊潰。結果在二○一○年，波音批准了737 Max的項目。 波音放棄了發展787的設計，改為在737機體上裝配新型引擎，對抗空巴A320neo的挑...
2019-03-16
第一場四班一二○○米。「威武承傳」早於今季初次出賽之前，已一再在試閘中交出不俗走勢，尤其是在十二月初的一課泥閘中，能與「夏威夷」、「添滿意」等強手走近，就連三班快馬「皇仁先鋒」都敗於其蹄下，所以早已受人注目，不過本身一再有慢閘的毛病，或多或少影響發揮。 季內兩仗在韋達胯下敗陣後，「威武承傳」今次休息了近兩個月才再戰，本月初除去兩仗都有佩戴的鼻箍由夏禮賢試泥閘，見閘門一打開即應聲彈出，反應明顯比之前兩仗好，而最重要是透出領放之後，鞍上人根本全程都是按韁而馳，甚至甫轉入直路後便即緊韁扣實，但最後只不足一身位落後「一舖成名」過終點，即使整體時間稍慢，但姿態實在出色。今次排一檔起步...
2019-03-17