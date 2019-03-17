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﻿翠絲過兩關——聰明導彈轉數高

2019-03-17 列印
　　第四場「轉數高」首三仗由潘頓策騎取得一季一殿，一再展現戰鬥力。上回潘頓不騎，換人上陣只跑第七，全因直路走不利跑線，但論衝勁其實不差。今次由客串一日的麥道朗執韁，鬥志必堅，加上潘頓的座騎「浪漫鐵人」已退出，也不怕瓜田李下，有分頭可以一博。

　　第九場「聰明導彈」上仗在全日不利外疊後追的情況追入季軍，雖然有人認為當日尾場的外疊場地狀況較佳，但此駒當時僅第三次出賽，兼且初跑千四米，能夠交出全場第二快末段追近，必屬千四專家。今次再戰換上莫雷拉執韁，有望補中。

珊翠絲
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