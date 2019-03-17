﻿翠絲過兩關——聰明導彈轉數高

第一場四班一二○○米。「威武承傳」早於今季初次出賽之前，已一再在試閘中交出不俗走勢，尤其是在十二月初的一課泥閘中，能與「夏威夷」、「添滿意」等強手走近，就連三班快馬「皇仁先鋒」都敗於其蹄下，所以早已受人注目，不過本身一再有慢閘的毛病，或多或少影響發揮。 季內兩仗在韋達胯下敗陣後，「威武承傳」今次休息了近兩個月才再戰，本月初除去兩仗都有佩戴的鼻箍由夏禮賢試泥閘，見閘門一打開即應聲彈出，反應明顯比之前兩仗好，而最重要是透出領放之後，鞍上人根本全程都是按韁而馳，甚至甫轉入直路後便即緊韁扣實，但最後只不足一身位落後「一舖成名」過終點，即使整體時間稍慢，但姿態實在出色。今次排一檔起步...

2019-03-17