﻿重點出擊——追風者降班起作用

丁冠豪今季開倉即揚名立萬，至今獲得廿八場頭馬，暫列成績榜第七位，首季有此成績已合格有餘。丁仔在季初屢建奇功，不但將一批久無戰績及傷患之馬搞好，還能勝完再勝，但馬匹始終是血肉之軀，由於普遍舊馬評分見頂，現階段只好寄望質新分子。



第二場三班千二米，「追風者」今季作為丁廄先頭部隊，早在十月份已踏上征途，査牠暑假期間的操練，七月才第一次試閘，沿途被催策但反應平常，到了九月份第二次試閘才略見追勢，惟水準只算恰可。但回看初出一役，此駒竟可蝕盡步速形勢而以第三快末段時間追入第六名，頭五名馬再出亦紛紛有成績交出，看來牠應屬超班貨色。



早前十二月報跑千四米，「追風者」因腳傷而賽前退出，此後豹隱了幾天，猶幸踏入一月已回復正常操練，今仗降班憑藉較高質素，面對弱手已可起作用。



安西教練