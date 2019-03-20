﻿勝在有方——爪皇轟天有力出頭

「爪皇轟天」出道以來跑得最好之役，乃上季尾於泥地一哩段段快跟下僅輸給「大步走」，當時已展現四班中上級能力。今季改往短途發展，於田草輸給最近可征服三班千四之「超新星」，水準尚不差。大前仗於不利之內疊能跟其後跑得好之「幻影飛鷹」和「理想回報」跑近，隔兩星期再出則段段快跟下以佳速得季軍，而亞軍「富萬家」回氣一場後即能勝，一再在強組跑入三至五名，比一般四班中級馬水準略高。經上仗戴眼罩回氣一場後，不再密跑，刻意休四星期才復出，除眼罩而抽得黃金一檔，賺盡形勢後有力出頭交代。



「天地人」今季插班，早前加戴面箍後連場追得勁，最近兩戰谷草千二於劣勢下以終極時速衝近，雖稍嫌跑得密，但如場地有得追便有勝望。



方駿暉