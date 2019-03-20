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﻿翠絲過兩關——禾道駒威震天

2019-03-20 列印
　　近期的五班賽事多數降班馬橫行，第一場「威震天」季內曾在四班谷草一哩入腳，今次降班出賽，級數自然勝人一籌。況且牠跑此程的兩場頭馬均在C欄取得，今次姚本輝刻意瞄準同一跑道才報名，肯定是有的放矢。別因為馬兒配夏禮賢而輕視，計能力今場絕對可勝！

　　第七場「禾道駒」上回就算用田泰安亦只需負一二一磅，實在不用找黃俊減磅出擊，結果因發揮欠佳而斷送贏馬機會。今次告仔痛定思痛，找回贏馬配搭上陣，更有幸抽得一檔，篤定補中。

珊翠絲
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