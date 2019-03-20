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﻿伊仁絮語——電訊驫馬一放到底

2019-03-20 列印
　　第二場「極速前進」質素甚佳，可惜右後腿曾出現不少問題，因此今仗才作季內首戰。不過，本身於十一月重投操練後，工夫極為完整，前後四試大閘，其中三課更由潘頓操刀，由於騎者今場選取「神州俊馬」，帥權才落在梁家俊手上。今場快馬只得「君悅灣」及「皇家魅力」，但兩駒均排外檔，反而「極速前進」排二檔起步，應可輕鬆沿欄領放，如早段沒受太大壓力，有力取得久違了的頭馬。

　　第七場「電訊驫馬」上仗初出已顯示上乘速度，因直路受阻礙才影響衝刺，最終以三身位見負，表現較預期理想。經一仗熱身後，此駒的狀態已有提升，排四檔可望一放到底。

Ian
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