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﻿重點出擊——加州明雋增程啱數

2019-03-20 列印
　　告東尼近年的買馬方針轉移在自購馬身上，同時專向一些新種氏埋手，像剛過去在打吡敗陣的「嘉應之星」，回看此駒初出表現，能一出即勝田草千六，本身在港並無同父系馬作依據，告仔膽敢購入交出成績，果然能人所不能！

今期推介第四場的「加州明雋」，與廄侶「贏得精彩」皆出自同父系「帝皇城堡」，此種氏在港除了這兩駒之外，暫時未有其他馬作參考。告東尼初次引入此血源，自有其獨特見解，且看「贏得精彩」初出跑田草千六即跑第五，其眼光明顯正確。

　　回說「加州明雋」，上仗初出跑谷草千二米，臨場成為大冷門，顯示台前幕後信心不足，路程嫌短亦為原因之一。該役早段雖受惠快步速，但本身性能明顯略帶均速，兼且當天直路的內欄場地偏慢，輸五個多馬位不足為據。今仗加程跑一哩必合適，應有進步表現！

安西教練
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