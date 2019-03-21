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﻿馬場浮世繪——小巫畢業阿航七百W

2019-03-21 列印
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　　巫顯東昨晚憑「大運舞台」取得個人在港第七十W，下次賽事正式升格大師傅，實在可喜可賀。而賽後馬會在沙圈為他舉行簡單隆重的畢業儀式，小巫的家人和師父沈集成都在場見證，齊齊分享喜悅。

　　與此同時，「大運舞台」今仗剛好是葉楚航從練的第七百W，能夠成為巫顯東的畢業馬，練者也非常高興，賽後他與小巫合照的時候，便雙雙做出「７」字手勢應應景！

馬場浮世繪
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