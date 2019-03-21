﻿姚本輝摘瓶奪標

昨晚有兩項盃賽，結果由姚本輝包辦，分別是「龍船鼓響」贏跑馬地銀瓶，「鑽得勁」贏愛爾蘭錦標。至於為前駒建功的潘明輝，另贏「福愛寶」起孖，力壓同樣梅開二度的田泰安成為騎師王，後者勝出「鑽飾神聖」及「禾道駒」。其餘巫顯東憑「大運舞台」贏得第七十W成功畢業，而此場也是葉楚航第七百W。



姚本輝昨晚連捧兩盃，先是在第三場憑「龍船鼓響」奪得跑馬地銀瓶，而幕後同主的「翠龍」跑季軍，主理人劉業強透露：「賽前我認為『龍船鼓響』機會不俗，因為姚本輝保養這匹七歲馬做得很好，結果陣上潘明輝走位亦機智。至於『翠龍』上仗賽後體力下降，所以送牠到從化休養，儲足體力再戰，如今跑第三我也感到滿意。」



之後到第六場，姚本輝憑梁家俊策騎的「鑽得勁」勝出愛爾蘭錦標，練者賽後說：「『鑽得勁』角逐一千米其實有點嫌短，報跑今仗主要貪對手較千二米的弱，結果一擊即中。此駒田草、泥地和谷草都可以應付，部署非常彈性，之後應該可以繼續爭功。」



另一方面，昨晚「鑽飾神聖」及「精彩飛動」都轉倉初出即勝，前駒練者苗禮德說：「『鑽飾神聖』來投的日子不長，而且今次初跑谷戰兼首度夜戰，最終仍能克服難度取勝，除了賽前操練充足，狀態剛好到位外，鞍上人田泰安早段將牠移往最內檔，令其順利留力競跑，發揮絕對值得讚賞。此駒出賽經驗不算太多，按理會繼續進步，希望回到四班賽仍然可再捷。」



而「精彩飛動」練者方嘉柏則說：「『精彩飛動』的馬主以往曾交馬予我訓練，今次重新合作，便立即交出頭馬，當然特別高興。雖然此駒來投前曾退出比賽，但健康問題不大，可以馬上投入操練，香港環境擁擠，馬兒每當轉換環境，均能夠帶來新鮮感，這有助牠們爭取成績，今場『精彩飛動』亦未有例外。」



此外，潘頓昨晚為「神州俊馬」報捷，是季內首度為蘇保羅贏馬，練者指出：「『神州俊馬』上季曾受傷患影響，需要長期休息，但遣往從化休息後，在那裏良好的環境之下，其康復情況理想，上仗復出演出已不差，而賽後狀態續有進展，今場終於勝回一仗。此駒底質不差，倘若健康持續向好，再出可望連捷。」



記者：文傑、亨利