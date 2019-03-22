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﻿馬場浮世繪——巫顯東下周三正式做師傅

2019-03-22 列印
　　牌照委員會公布，已向巫顯東簽發今季餘下日子的自由身騎師牌照，生效日期由昨日開始，惟因巫顯東於明日的從化賽事與周日的沙田賽事俱停賽，故此要至下周三的谷中夜賽，才會首次以大師傅的身分披甲。其減磅優惠亦會由見習期的五磅下調至三磅。巫顯東是於剛周三晚的谷中夜賽，策葉廄「大運舞台」奏捷，從而在港累積夠七十場勝仗升格。

馬場浮世繪
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