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﻿馬場浮世繪——野田重擊高松宮成大熱

2019-03-22 列印
　　馬會將於周日沙田的第四場賽事後，即時轉播在日本中京競馬場舉行的國際一級賽高松宮紀念賽。由於上屆冠軍「鐵杵成針」不在陣中，令幾匹年輕質新馬備受熱捧。現時當地賽馬傳媒預測，大熱門將是近兩場均贏出三級賽的「野田重擊」，賠率應只有兩倍左右；次熱門則是今季兩戰全勝的「魔族閃焰」有三倍。至於上屆此賽亞軍「唐吉快跑」，則預計會是七倍的第三熱門。

馬場浮世繪
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