﻿奔雷補中夠安心

三月份舉行過的六次賽事中，田泰安合共贏馬七場，今季頭馬數目已累積至六十一場，不斷刷新個人最好成績，開鑼至今手風一直大順。周日他胯下十匹座騎不乏牌面惡馬，估計屆時又有機會連場數胡。田泰安昨晨收操後透露，對於「奔雷」和「遨遊戰士」兩駒的爭勝機會，最感樂觀。



羅富全馬房的「奔雷」，今季初健康曾有過問題，故要延至今年一月才首次上陣，不過跑過兩場後，狀態已經冒勇，上仗跑田草千二米只是後上不及，僅負於「團結精神」屈居第二。周日「奔雷」續配田泰安跑同程，騎者分析︰「嚴格來說，『奔雷』跑千四米會更合腳法，不過目前牠陣上的口勁仍較重，在未完全成熟之前，跑較短的千二米就可藉早段步速較快的形勢，留力得比較容易，練馬師的部署甚合理。上仗牠在直路連追多個馬位，表現十分出色，今次再跑同程又幸運地抽得二檔，倘若表現持續向好，可期收復上仗之失，贏得在港首捷。」



遨遊戰士試閘驚人



姚本輝馬房的今季新馬「遨遊戰士」，自上月中便由田泰安過檔，直至兩個星期前，人馬合作試了一千米大閘，竟以五十七秒一的快時間，大勝對手六個多馬位之遙，如今初上戰陣跑同程，勢成眾矢之的。



田泰安說：「『遨遊戰士』在晨課和試閘時所展示的速度，有目共睹。無疑牠今次是初次比賽，臨場能否跑出試閘水準，始終難百分百肯定。但現階段牠跑一千米直路賽肯定合適，加上排位有利，今場當然有機會一出即勝。」



至於東廄「萬事叻」前仗跑田草千二米大外避致敗後，上仗升至三班回師田草一千米直路賽，即可一放到底贏馬。田泰安表示馬兒該役贏來有餘未盡，反映狀態及成熟程度均在進步中，周日再跑同程而只多負六磅，阻力不大。最大疑問反而是排在四檔起步，而對手中不乏快馬，牠早段能否抵受到壓力，繼續發揮應有前速，才是牠今次可否連捷的關鍵。



特約記者︰文傑