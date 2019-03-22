﻿張氏理論——從化賽事 應對外開放

明日從化上演歷史性的第一次賽馬，因國策不違，除了無投注外，更定名為速度馬術比賽，與一般所謂賽馬或平地賽事不同名。由於不設投注，評馬人不必提供心水及分析，但估計馬經仍會刊出排位版及賽果，因為這是正式賽事所以乃賽績一部份，總場次是五一五至五一九了。



老張無意挑戰馬會高層的決定，但老張認為無得下注是次要，不是所有港人都可以自行入場觀戰才是最大問題，加上延遲轉播十五分鐘才可於電視看到賽事，這樣的賽事不算是對公眾開放，所以應當是另類賽事。杜拜賽馬都無投注，但任何人士都可付錢入場，當然要有會員待遇是另一回事，且全是現場直播，即是向世界全面開放。



平地賽馬於內地已不是新事了，不要說戰前的上海了，近年也先後有北京及武漢馬場有賽馬，且是用純種馬。據說內蒙古也有賽馬，但可能是用蒙古馬了，正如中東賽事有少部份都是用阿拉伯馬也。



張福元