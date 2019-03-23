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﻿馬場浮世繪——從化賽參戰人員昨日出發

2019-03-23 列印
　　昨晨沙田馬場試閘完畢後，所有參加今午在從化馬場舉行速度馬術比賽的騎練、馬主、本地及海外傳媒代表，開始陸續啟程，乘旅遊車前往從化馬場，準備今日賽事。

　　由於很多馬主平時難以抽空到當地，所以馬會今早會安排馬主參觀馬房和訓練設施。

馬場浮世繪
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