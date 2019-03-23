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﻿馬場浮世繪——黃俊楊明綸適宜恢復策騎

2019-03-23 列印
　　見習騎師黃俊在三月十七日沙田賽事第四場被「笑逐顏開」拋下，因而未能履行當日餘下賽事的策騎聘約。馬會首席醫療主任通知受薪董事小組，黃俊現已無恙，適宜恢復策騎。

　　至於在二月二十七日跑馬地賽事起，因下背部不適而暫停策騎的楊明綸，馬會首席醫療主任亦通知小組，楊明綸現已無恙，適宜恢復策騎。

馬場浮世繪
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