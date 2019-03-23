﻿神州威龍進步可期

莫雷拉明日停賽期滿復出，雖然蔡廄只派四匹馬參戰，但因他共有六匹外線座騎，所以全日仍騎足十場。莫雷拉坦言今次座騎實力不差，希望能悉數交出好成績，而相比之下，他認為「神州威龍」和「樂無極」的機會較樂觀。



「神州威龍」最近分別在田草、谷草和泥地賽上名，今次再跑泥地千二米，莫雷拉說：「此駒過往試泥閘經常有好走勢，按理應合跑泥地。剛戰雖然未能贏馬，但當時場地受天雨影響，明顯有利前領馬，其表現已不差，今次若場地正常，有望交出進步表現。」



文廄五班馬「樂無極」早前由莫雷拉過檔試泥閘並大勝而回，明日由他策騎跑千四米，莫雷拉分析說：「其實此駒最近幾場表現不差，配合試閘時的良好走勢，相信牠是在進步中。今次跑千四米排有利檔位，將是一展身手的好機會，希望能取得佳績。」



特約記者：文傑