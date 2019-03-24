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﻿勝在有方——老實人里程未盡

2019-03-24 列印
　　「老實人」上季贏四班後進度徘徊，直至今季初於田草千二負重磅，能段段快跟之下以佳速鬥贏當銳之「陽明豐豐」而彈離「英之友」，總時間比同日的三班頭馬快逾半秒之多，確認同屬夠贏三班之馬。加分升班之後，仍能一再於劣勢下衝得四至六名，敗不足辱，而最近兩仗均跟超級馬「美麗滿載」串Q，剛戰更彈離三班中級馬「安喜」和休後特佳之「閃耀鑽皇」，確認轉投時廄後已重踏正軌，演出甚至遠比過往穩定。今次隔四星期再出，近千二磅之大馬體重保持，四歲PPG精英里程應未盡，走內疊居中前位置之下，有望趁強敵遠去後升正。

　　「奔雷」剛戰戴上交叉鼻箍後表現大進，能以終極時速22秒06衝近賺盡形勢之「團結精神」，屬出色亞軍，雖然要讓「老實人」十三磅，仍有力一鬥。

　　「醒目勇駒」早前田草千四米所得之季軍，僅值三班中級水準，不過縮程跑千二卻夠用，初戴眼罩兼起用雷神，亦可博有進。

方駿暉
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