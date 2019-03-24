﻿翠絲過兩關——哥哥仔值得看好

第一場五班一四○○米。記憶所及，馬匹轉至苗廄後，不少都能在兩三場之內便交出好表現，最佳例子莫如剛周三轉倉一出即勝的「鑽飾神聖」，苗禮德處理來投馬的急進，可見一斑。 「皇帝詔令」於一月初轉至苗廄，而因為最後一仗跑至不良於行且氣管有血，所以練者並沒急於安排再戰，循序漸進操了近兩個月才再次遣其出賽，在本月初角逐泥地千二米。賽績上，「皇帝詔令」過往只曾在千四米上名兩次，並在泥地千二米得過第四，表面上泥地短途也屬射程，然而牠兩次跑千四米都是負於超班馬，其中258場次，在直路上走內欄被前方的「笑傲非凡」阻了大半程之下，最後幾十米一衝已搶回一席第三，而其後能勝同程的「萬里威揚」、「鑽石達...

2019-03-24