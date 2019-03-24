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﻿翠絲過兩關——哥哥仔值得看好

2019-03-24 列印
　　剛周三潘頓替蘇保羅贏出「神州俊馬」，打破二人今季不勝的缺口。今次這對騎練再有兩駒合作，頭場「凱旋星光」上仗也是由潘頓執韁，可惜排十二檔關係，早段努力搶前，但直至彎位才能埋欄，期間耗力頗多，落第有因。今次排六檔起步，形勢理想得多，計馬穩入前列。

　　環看第三場各駒，當中只有三駒在季內曾贏田草千二，但「銀城福星」和「錢途再現」的體重均有異樣，捧場宜揀「哥哥仔」。其實「哥哥仔」近兩次落第只因路程不合，今次回師勝途，機會不可同日而語，值得看好。

珊翠絲
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