﻿重點出擊——好友無敵重響勝鼓

今季一如以往，「好友無敵」一直寓賽於操，評分也回到四班水平，近兩仗跑四班谷草千二米，本有反彈機會，奈何陣上際遇奇差，尤其是總場次417，當天跑道形勢大利貼欄前置，此駒不但蝕了後追跑法，更沿途在二疊競跑，而且該仗頭馬「華美公主」再出連捷，較後過終點的「富萬家」再出亦補中，反映本身的一席第四，水準絕對不差。之後一仗，此駒的落敗與實力無關，只因沿途走外疊及一度失去平衡才大敗。今仗重配贏馬功臣何澤堯，勢可重響勝鼓！
安西教練
今個周末又有好去處，歷來最大的KAWS COMPANION，終於現身維港，它身形比早年到訪的「黃色小鴨」更巨，身長三十七米，約十二層樓高，昨日起在中環海濱長廊、添馬公園對開海面展出，展期至三月三十一日...
2019-03-23
江蘇省鹽城市響水縣生態化工園區的天嘉宜化工前日發生爆炸，截至目前，爆炸事故已令四十七人死亡，三十二人危重，五十八人重傷。事發後，國家主席習近平要求全力搶險救援並查明事故。 江蘇省鹽城市響水縣陳家港鎮，江蘇天嘉宜化工有限公司，在周四二十一日下午二時四十八分左右發生爆炸事故。是次爆炸威力強大，航拍影片顯示，廠區已變成廢墟，更出現巨坑。而截至目前，爆炸事故已致四十七人死亡，三十二人危殆，五十八人重傷。事故發生後，江蘇已先後調派十二個市消防救援支隊，受到影響的學校、幼兒園昨日起臨時停課。 本次發生事故的江蘇天嘉宜化工有限公司於二○○七年四月成立，佔地面積約二百二十畝，主要生產化學原...
2019-03-23
歐盟峰會周四討論英國延遲脫歐，同意讓英國有條件押後脫歐。若英國國會下周通過脫歐協議，脫歐日期可押後至五月二十二日；但若國會否決協議，脫歐日期只可押後至四月十二日。而英國須在當天之前提出是否參與歐洲議會選舉。如英國參與選舉，歐盟或容許延長押後脫歐時間，否則就可能要硬脫歐。 歐盟峰會周四在比利時布魯塞爾召開，經過七小時激烈討論後，歐盟二十七國終於達成共識，同意延遲英國原定下周五的脫歐期限至五月二十二日，但條件是英國國會下周要通過修訂版脫歐協議。如英國再次否決脫歐協議草案，有關日期只會押後至四月十二日，而英國須在當日之前提出下一步方案，包括決定是否參與五月底的歐洲議會選舉，讓歐盟...
2019-03-23
傳統豪宅地段何文田，由於屬於名校校網，一直吸引不少實力家庭客留意。是次精選放盤為嘉樂閣，坐落露明道，鄰近太子道西和亞皆老街，交通便捷，但環境寧靜。現正有三房一套單位放售，面積777方呎，空間寬敞舒適，...
2019-03-23
周四多隻重磅股公佈業績，昨日主導港股走勢，恒指表現有如小型過山車，一度失守29000關、10天線（29047）及20天線（28918），低見28847點，尾段受A股回穩帶動，恒指拗腰回升，二萬九關失而...
2019-03-23
森多利亞前鋒加利亞雷拉爆冷成為意甲首席射手，憑火熱狀態壓倒巴洛迪利取得意大利前鋒位置。今晚歐洲國家盃外圍賽J組主場對芬蘭，此子勢領軍打響頭炮，證明自己三十六歲寶刀未老，讓球主客和讓一球「主勝」屬過關膽材。 加利亞雷拉連續四輪意甲士哥共入五球，累積二十一球高踞射手榜首位。三十六歲的他上一次為意大利正選上陣已是○九年十月的事，意軍主帥文仙尼對他充滿信心：「以其近況，我實在沒可能棄用他！」 意大利各賽連續四仗不敗，狀態遠勝同期三負的芬蘭，加上主場之利勝券在握，放心敲「主勝」。 波斯尼亞「-1」讓得起 同組另一仗，波斯尼亞主場對阿美尼亞。羅馬射手迪斯高近況回勇，意甲近五輪貢...
2019-03-23
新季來臨，讓手錶也來換新裝吧，英倫品牌Olivia Burton推出春夏減價優惠，部份錶款會以低至半價發售，款式襟興兼具保養，性價比非常高呢！ 錶飾品牌Olivia Burton是由兩位英國設...
2019-03-23
韓國男團ASTRO由隊長JINJIN、車銀優、MJ、SANHA、文彬及ROCKY六子組成，成軍3年一直大受粉絲歡迎，當中車銀優更憑劇集《我的ID是江南美人》彈起。趁着ASTRO於3月30日首度來港舉行...
2019-03-23
知悉灣仔碼頭水餃皇后辭世，到超市買一包韮菜鮮蝦水餃，淥熟後幽香飄逸，汁豐味美，一邊吃一邊緬懷這位揚眉女子的打拼人生，也挑起吃水餃的癮。 位於太子的美味餃子店天天排長龍，我喜歡一湯一煎出品。湯餃必吃木耳...
2019-03-23
第一場五班一四○○米。記憶所及，馬匹轉至苗廄後，不少都能在兩三場之內便交出好表現，最佳例子莫如剛周三轉倉一出即勝的「鑽飾神聖」，苗禮德處理來投馬的急進，可見一斑。 「皇帝詔令」於一月初轉至苗廄，而因為最後一仗跑至不良於行且氣管有血，所以練者並沒急於安排再戰，循序漸進操了近兩個月才再次遣其出賽，在本月初角逐泥地千二米。賽績上，「皇帝詔令」過往只曾在千四米上名兩次，並在泥地千二米得過第四，表面上泥地短途也屬射程，然而牠兩次跑千四米都是負於超班馬，其中258場次，在直路上走內欄被前方的「笑傲非凡」阻了大半程之下，最後幾十米一衝已搶回一席第三，而其後能勝同程的「萬里威揚」、「鑽石達...
2019-03-24