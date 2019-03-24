﻿重點出擊——好友無敵重響勝鼓

第四場「好友無敵」上季分別在谷草千二米及泥地千二米各一捷，按常理推斷，較後取勝的一仗難度應較高，而回顧該役所撃敗的對手，分別是「紫雲星」及「鑽得勁」，雖然是受惠快步速，但別忘記該仗只是牠第二次角逐泥地千二，而且後兩駒今季一再取得成績，「鑽得勁」更奪兩贏兩位。事後回看，「好友無敵」贏泥地一役非靠符碌。



今季一如以往，「好友無敵」一直寓賽於操，評分也回到四班水平，近兩仗跑四班谷草千二米，本有反彈機會，奈何陣上際遇奇差，尤其是總場次417，當天跑道形勢大利貼欄前置，此駒不但蝕了後追跑法，更沿途在二疊競跑，而且該仗頭馬「華美公主」再出連捷，較後過終點的「富萬家」再出亦補中，反映本身的一席第四，水準絕對不差。之後一仗，此駒的落敗與實力無關，只因沿途走外疊及一度失去平衡才大敗。今仗重配贏馬功臣何澤堯，勢可重響勝鼓！



安西教練