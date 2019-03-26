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﻿馬場浮世繪——紅衣醒神帥印轉歸潘頓

2019-03-26 列印
　　沙田馬場今早舉行四組泥閘，焦點除有一對同主馬「巴基之星」和「巴基之友」將作轉投蘇保羅馬房後的首次試閘外，應屆香港短途錦標盟主「紅衣醒神」換由潘頓操刀試閘亦甚矚目。「紅衣醒神」過往七次配田泰安都入三甲，據悉今次赫然換人屬馬主意思，因他和潘頓私交甚篤，而下月出戰二級賽短途錦標，亦將會配潘頓上陣。今次是潘頓五年前策「紅衣精靈」後，再次為「紅衣」系馬匹披甲。

馬場浮世繪
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