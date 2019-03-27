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﻿勝在有方——衝亞力爭連捷

2019-03-27 列印
　　「衝亞」大前仗出道於谷草一千抽得大外檔，切入二疊跟得急，仍能跟其後贏千二米之「健康在望」跑近而得殿軍，已知質素能力不差。最近排檔大幅內移，於黃俊胯下貼欄跟好位，雖然賺盡形勢，但能輕易拋離同樣有利之路程專家「阿凡達」和早前在強組千二入Q之「旅遊拿督」，表現突飛猛進，已有四班中上級水準。今次隔兩周再出，細馬喜見體重保持，排一檔賺完可再賺。三歲馬雖然多負十三磅，但一二六磅應未算吃力，且負磅跟幾匹主要對手相若，又可在直路中段加速取得連捷。

　　「旅遊拿督」曾三度在三班入Q，今季健康回復後演出轉穩，早前一再在強組千二米入圍，級數能力高於此群，所以上仗於劣勢下追入季軍。今排檔遠比上仗好，有力大幅拉近跟前駒的距離。

方駿暉
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