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﻿翠絲過兩關——興爾再博多次

2019-03-27 列印
　　第四場「衝亞」上次排二檔立即贏馬，證明早前演出不濟，全因排外檔累事。今場雖然快馬多，但本身排一檔起步，優勢仍在，加上跑法具彈性，可像上仗般留守放頭馬之後，待直路才趕過對手，爭勝機會依然高唱入雲。

　　蘇廄馬甚少隔周即匆匆再戰，第八場「興爾」作出如此部署，幕後定是希望趁馬兒當銳搏得就搏。上周三此駒初戰谷草力拼入位，已肯定場地適應性絕無問題，環顧今場對手多有不俗近績，料可換來不俗分頭，一於再博多次。

珊翠絲
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