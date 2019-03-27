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﻿伊仁絮語——加州明雋製造驚喜

2019-03-27 列印
　　第一場「加州明雋」上仗初跑谷草一哩，雖然放至末段無以為繼，但演出較預期為佳。此駒父系為葉森打吡盟主「帝皇城堡」，母系成員主要在一哩或以上路程獲勝，故推測「加州明雋」長線宜跑中距離，經剛戰汲取路程經驗後，今仗可望製造驚喜。

　　第二場「兵貴神速」上季於新馬賽已兩度入位，證明質素不差。上仗轉戰谷草，於轉彎時早已望空，竟能衝上力擒「活力勇士」，表現大幅進步。今仗「兵貴神速」排一檔看似理想，但擔心這匹大步馬隨時被困馬林，還望沈拿取位靈活，論級數應可再下一城。

Ian
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