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﻿重點出擊——旅遊拿督一雪前恥

2019-03-27 列印
　　第四場「旅遊拿督」今季重投高伯新馬房，練者終於找到練養竅門，上季馬兒曾三度退出比賽，原本不應對這匹多番征戰的中年處女馬抱有任何期望，但牠今季不單止可連場入位，而且難度一點也不低。大前仗跑田草一千，沿途走外疊不利路段，能與其後贏馬的「遨遊之星」鬥得接近；前仗轉戰谷草千二，更在強中強組別361場次得亞軍，是役牠與頭馬「旅英公爵」雙雙拋離馬群，後駒翌仗打疊再捷！

　　上仗「旅遊拿督」縮程跑谷草一千，本有極大取勝機會，奈何抽得劣檔起步，早段被逼留後走二疊，遇上慢步速之餘，當日的場地偏差又大利內疊前置，雙重失利之下，結果仍追回入季軍，表面上被今次又同場的「衝亞」拋離，實際上本身敗在際遇欠佳而已。今仗終於抽靚檔起步，大有條件反先對手。

安西教練
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