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﻿馬場浮世繪——喜蓮彩星破紀錄時間

2019-03-28 列印
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　　「喜蓮彩星」評分曾經高達一○三分，但剛戰評七十四分才告開齋，不過贏開就贏，昨晚牠增程跑二千二百米成功連捷，而且締出兩分十四秒八八的佳速，打破了谷草此程的紀錄時間！

馬場浮世繪
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