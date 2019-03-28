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﻿馬場浮世繪——杜拜賽港隊排位出爐

2019-03-28 列印
　　周六杜拜世界盃賽日的多場賽事昨排位抽籤，四匹港隊馬中，「大雄圖」日前已抽得十檔，而「有理共想」在阿喬斯短途錦標抽十三檔，「藍天堡馬」在金莎軒錦標抽十檔，「川河尊駒」在杜拜草地大賽抽一檔。練者徐雨石表示，同場幾匹美國快馬排內檔，向來後追的「藍天堡馬」排外檔反可避免受壓兼困在內欄食沙。練者高伯新則表示，直路賽排外檔其實頗佳，「有理共想」今早會在美丹馬場出試，但操練不會太辣。



馬場浮世繪
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